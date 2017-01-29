Порошенко принял участие в панихиде по писателю Олесю

Президент Петр Порошенко принял участие в панихиде по писателю Александру Олесю во Владимирском соборе.

"Почтил память нашего выдающегося поэта Александра Олеся. Вечная память!" - написал Порошенко в Twitter.

В начале молебна во Владимирском соборе в Киеве Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет отметил, что хотя Александр Олесь жил и умер за пределами Украины, он любил Родину и свою любовь воплощал в поэзии.

Перезахоронение в Украине Александра Олеся стало очень символичным, ведь поэт при жизни мечтал о возвращении на Родину, утверждается на сайте президента.

"В своих произведениях великий поэт не раз различными художественными средствами доносил, что именно внутренние распри и раздоры, неумение объединиться ради великой цели, не раз приводили в истории Украины к трагическим последствиям", - считает Петр Порошенко.

Напомним, самолет с прахом украинского писателя Александра Олеся и его супруги прибыл в киевский аэропорт Борисполь 27 января.

Как сообщал Корреспондент.net, 3 января 2017 года на Ольшанском кладбище в Праге принудительно эксгумировали останки Олеся. В могиле собирались похоронить Владимира Михайлишина, который ухаживал за могилой украинского писателя. Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД срочно вмешаться в эту ситуацию. 14 января власти Чехии дали разрешение на передачу Украине эксгумированных останков поэта. Украинский писатель, поэт, драматург Александр Олесь, настоящая фамилия - Кандыба (1878 -1944), долгое время жил и работал за рубежом. Он умер в Праге, где и был похоронен.

Источник: korrespondent.net