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29. 01. 2017

После обстрелов Авдеевка осталась без света

 
После обстрелов Авдеевки в воскресенье днем поселок был обесточен. Об этом сообщил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин в эфире 112 канала.
 
"Обстрелы идут с самого утра, и постоянно в районе промзоны. Сейчас, буквально семь минут назад, город был обесточен. Выясняем, в чем причина, и будем принимать определенные меры", - сообщил он.
 
Малыхин также отметил, что с отоплением в городе сейчас проблем нет.
 
В то же время стало известно, что в результате обстрела Авдеевки были ранены двое гражданских. Также опубликованы фото последствий обстрела.
 

Cмотрите фотогалерею: После обстрелов Авдеевка осталась без света

 
"Мужчина, 1976 года рождения, на момент обстрела находился во дворе. Рядом с ним разорвалась мина. Получил осколочное ранение спины, бедра и лицо. Находится в больнице.
Женщина, 1959 года, шла домой по ул. Заводской, когда рядом разорвалась мина. Получила осколочное ранение бедра и спины. Также находится в больнице", - об этом сообщил глава Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook.
 
Напомним, ранее сообщалось, что во время штурма Авдеевки 29 января погибли трое украинских военных, один ранен. 
 
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Источник: korrespondent.net

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