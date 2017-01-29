"Обстрелы идут с самого утра, и постоянно в районе промзоны. Сейчас, буквально семь минут назад, город был обесточен. Выясняем, в чем причина, и будем принимать определенные меры", - сообщил он.

После обстрелов Авдеевки в воскресенье днем поселок был обесточен. Об этом сообщил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин в эфире 112 канала.

Малыхин также отметил, что с отоплением в городе сейчас проблем нет.

В то же время стало известно, что в результате обстрела Авдеевки были ранены двое гражданских. Также опубликованы фото последствий обстрела.

Cмотрите фотогалерею: После обстрелов Авдеевка осталась без света

"Мужчина, 1976 года рождения, на момент обстрела находился во дворе. Рядом с ним разорвалась мина. Получил осколочное ранение спины, бедра и лицо. Находится в больнице.

Женщина, 1959 года, шла домой по ул. Заводской, когда рядом разорвалась мина. Получила осколочное ранение бедра и спины. Также находится в больнице", - об этом сообщил глава Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что во время штурма Авдеевки 29 января погибли трое украинских военных, один ранен.

Обострение в АТО: под Авдеевкой идут бои