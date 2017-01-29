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29. 01. 2017

Меркель раскритиковала указ Трампа о мигрантах

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала однозначно ошибочным указ президента США Дональда Трампа, запретившего въезд в США беженцам и гражданам из семи мусульманских государств.

"Канцлер убеждена в том, что необходимость решительной борьбы с терроризмом не дает оснований для огульных подозрений людей определенного происхождения или определенной веры", – заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. 

Он отметил, что немецкое правительство изучит, какие последствия повлечет за собой эта мера администрации США "для граждан Германии, имеющих два гражданства, и при необходимости будет защищать их интересы". 

Кроме того Зайберт напомнил, что, все государства, подписавшие Женевскую конвенцию о статусе беженцев, обязались по причинам гуманитарного характера принимать людей, бегущих от войны. Меркель разъяснила свою позицию новому президенту США в телефонной беседе, уточнил представитель правительства Германии.

Напомним, в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке начались протесты после того, как 12 человек были задержаны в соответствии с указом Трампа.

Источник: korrespondent.net

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