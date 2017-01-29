Киев: На Луганской ТЭС угля осталось на 20 дней

На Луганской тепловой электрической станции (ТЭС) в Счастье угля осталось на 20 дней. Об этом заявил советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак в эфире телеканала ZIK.

"Ветераны АТО, блокируя Донбасс, нарушают закон. Они перекрыли транспортные магистрали… Через 20 дней остановится электроэнергия, половина области останется без электроэнергии", – сказал Грымчак.

Он также считает, что любые героические поступки не дают право нарушать действующее в стране законодательство.

В свою очередь соорганизатор блокады железной дороги в Луганской области, второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногородский заявил, что торговую блокаду Донбасса планируют расширить. В частности, в первых числах февраля будет заблокирована Станица Луганская.

"Мы планируем перекрыть все проходы к Луганской и Донецкой областям. Судя по развитию событий, людей нам для этого хватит… мы планируем в середине февраля полностью развернуть наши пункты блокады. Мы будем увеличивать количество блокпостов по мере прихода людей. Станицу Луганскую, скорее всего, мы закроем к концу этой недели", – сказал он на брифинге в воскресенье, 29 января.

Киев против новой блокады ЛДНР

Ранее по факту блокирования железной дороги в Луганской области на линии разграничения открыли уголовное дело.

Напомним, ветераны АТО с 25 января заблокировали железную дорогу Луганск-Лисичанск-Попасная – было заблокировано движение 12 поездов с общим количеством 700 вагонов.

Источник: korrespondent.net