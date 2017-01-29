Зампрокурора Кировоградщины задержан за подкуп

Заместителя прокурора Кировоградской области задержали за попытку подкупа своего коллеги из военной прокуратуры. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook в воскресенье, 29 января.

"Генинспекция выходит на серьезный уровень. Задержали заместителя областного прокурора Кировоградской области, который пытался подкупить военного прокурора с целью неподачи апелляции на решение суда", – написал он.

При этом генпрокурор не указала другие подробности задержания и обстоятельства произошедшего.

facebook.com/LlutsenkoYuri

Недавно глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании судьи Соломенского районного суда Киева при получении взятки.

Источник: korrespondent.net