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29. 01. 2017

В Британии запустили петицию против визита Трампа

На сайте британского парламента зарегистрировали петицию, которая призывает запретить президенту США Дональду Трампу въезд в страну в рамках государственного визита, когда глава иностранного государства принимается королевой.

В качестве обоснования такого запрета авторы петиции указывают на женоненавистнические взгляды Трампа и его вульгарное поведение, которые, по их мнению, исключают возможность приема 45-го президента США королевой Елизаветой или принцем Уэльским. В тексте обращения говорится, что такой прием мог бы поставить королеву в неловкое положение.

В то же время петиция не исключает возможности приезда Дональда Трампа в Британию в рамках обычного рабочего визита, без встречи с членами королевской семьи.

Петиция за несколько часов набрала необходимые 100 тысяч голосов, чтобы парламент начал дебаты по ней, менее чем за пять часов с момента регистрации.

По информации The Independent, петицию подписыают больше 1000 пользователей за минуту.

Напомним, в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке начались протесты после того, как 12 человек были задержаны в соответствии с указом Трампа.

Источник: korrespondent.net

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