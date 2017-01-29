Основатель Google пришел на митинг против Трампа

Основатель Google и президент холдинга Alphabet Сергей Брин пришел на митинг против указа президента США Дональда Трампа, запретившего въезд в США беженцам и гражданам из семи мусульманских государств. Об этом сообщает TJ в воскресенье, 29 января.

"Я здесь, потому что я беженец", – сказал Брин, отметив, что находится на митинге как частное лицо.

На митинге также заметили главу стартап-акселератора Y Combinator Сэма Альтмана. Он назвал митинг "потенциально определяющим моментом для протестов против Трампа".

Отметим, Брин родился в 1973 году в Москве в еврейской семье математиков и через пять лет эмигрировал с родственниками в США.

Накануне 28 января руководство Google попросило сотрудников своей штаб-квартиры в Маунтин-Вью как можно скорее вернуться домой из-за рубежа: новый режим въезда для иммигрантов затронул около 200 работников.

Ранее в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке начались протесты после того, как 12 человек были задержаны в соответствии с указом Трампа.

Источник: korrespondent.net