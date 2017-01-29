Донецкие копы отжались на берегу моря

Начальник полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин со своими коллегами присоединился к флешмобу #22PushupChallenge в поддержку военных. Как сообщает пресс-служба областной полиции в воскресенье, 29 января, Аброськин тжался на берегу Азовского моря.

"Генерал Аброськин принял "эстафету" от начальника ГУНП в Житомирской области Вячеслава Печененко и вместе со своими коллегами отжался 22 раза на берегу Азовского моря", – отметили в ведомстве.

Аброськин передал #22PushupChallenge начальнику Управления СБУ в Донецкой области Александру Куцю.

Ранее в Харькове более двух тысяч курсантов отжались ради #22PushupChallenge.

Флешмоб #22PushupChallenge стартовал в США летом 2016 года. Его цель – поддержать участников боевых действий, которые сталкиваются с посттравматическим синдромом. 22 – это количество участников боевых действий, которые в среднем в день совершали самоубийство в 2014 году в США.

Источник: korrespondent.net