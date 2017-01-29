Лента RSS
Подписаться на ленту
29 января 2017, воскресенье, 19:10
-1°C
Завтра -4°C
-1°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
29. 01. 2017

Адвокат рассказал, когда Янукович приедет в Киев

Бывший президент Украины Виктор Янукович будет участвовать в судебных заседаниях по его делу лишь после того, как начнут рассматривать производстве по покушению на его жизнь. Об этом УНН сообщил адвокат беглого президента Виталий Сердюк.

"(Янукович будет принимать участия в судебных заседаниях) в дистанционном режиме пока не будет дано со стороны ГПУ "движение" в расследовании уголовного дела по факту покушения на его убийство. Это дело сейчас находится в ГПУ и защита делает все возможное, чтобы ускорить поиск и привлечение к ответственности лиц, это покушение готовили и не довели его до конца", – сказал Сердюк.

Он отметил, что Янукович хочет участвовать в судебных заседаниях. "Суд должен обеспечить такое участие пока в дистанционном режиме", – добавил адвокат.

Напомним, ГПУ вызывает Януковича в Киев завтра, 30 января, на открытие материалов уголовного дела о государственной измене.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.