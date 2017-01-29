Адвокат рассказал, когда Янукович приедет в Киев

Бывший президент Украины Виктор Янукович будет участвовать в судебных заседаниях по его делу лишь после того, как начнут рассматривать производстве по покушению на его жизнь. Об этом УНН сообщил адвокат беглого президента Виталий Сердюк.

"(Янукович будет принимать участия в судебных заседаниях) в дистанционном режиме пока не будет дано со стороны ГПУ "движение" в расследовании уголовного дела по факту покушения на его убийство. Это дело сейчас находится в ГПУ и защита делает все возможное, чтобы ускорить поиск и привлечение к ответственности лиц, это покушение готовили и не довели его до конца", – сказал Сердюк.

Он отметил, что Янукович хочет участвовать в судебных заседаниях. "Суд должен обеспечить такое участие пока в дистанционном режиме", – добавил адвокат.

Напомним, ГПУ вызывает Януковича в Киев завтра, 30 января, на открытие материалов уголовного дела о государственной измене.

Источник: korrespondent.net