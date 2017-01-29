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29. 01. 2017

Шульц стал соперником Меркель за кресло канцлера

Правление Социал-демократической партии Германии (СДПГ) выдвинуло бывшего председателя Европейского парламента Мартина Шульца кандидатом в федеральные канцлеры от политсилы. В поддержку 61-летнего Шульца проголосовали все участники заседания правления, состоявшегося в воскресенье, 29 января.

Кроме того, Шульц выдвинут на пост председателя СДПГ вместо Зигмара Габриэля, недавно возглавившего МИД Германии. Официально его избрание в качестве как соперника нынешнего главы правительства ФРГ Ангелы Меркель, так и главы партии должно состояться на чрезвычайном съезде СДПГ в середине марта.

61-летний Шульц на протяжении 11 лет был мэром городка Вюрзелен под Ахеном на западе Германии. С 1994 года он является депутатом Европарламента, а в 2012 году стал его председателем. 17 января 2017 года преемником Шульца на посту главы парламента ЕС был избран итальянец Антонио Тайани. 

Напомним, выборы в парламент Германии – бундестаг – намечены на 24 сентября 2017 года. 

Источник: korrespondent.net

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