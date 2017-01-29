Иракские депутаты хотят запретить въезд в страну американцам

Комитет по иностранным делам парламента Ирака призвал запретить въезд в страну гражданам США. Законодатели рассматривают этот шаг в качестве ответной меры на указ Дональда Трампа, запретившего въезд в США беженцам и гражданам из семи преимущественно мусульманских государств. В этот список попал и Ирак.

Вашингтон является главным союзником Багдада в борьбе с экстремистами из террористической группировки "Исламское государство", и официальной реакции от иракского правительства на миграционную политику нового президента США пока не последовало.

В то же время один из духовных лидеров мусульман-шиитов Ирака Муктада ас-Садр назвал решение Трампа "заносчивым и высокомерным". "Заберите своих граждан, прежде чем запрещать мусульманам въезжать в США", - заявил ас-Садр, известный своей антиамериканской риторикой.

Иран, чьи граждане также попали под действие миграционного указа Трампа, вызвал посла Швейцарии, который представляет интересы Вашингтона в Тегеране, чтобы выразить протест по поводу действий президента США. Как отмечается в сообщении МИД, в ноте, врученной швейцарскому дипломату, указ Трампа назван "безосновательным, дискриминационным и неприемлемым". В МИДе подчеркнули, что в США сегодня проживают более миллиона иранцев.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала однозначно ошибочным указ Трампа, запретившего въезд в США беженцам и гражданам из семи мусульманских государств.

Источник: korrespondent.net