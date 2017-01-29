Бои под Авдеевкой: выросло число жертв

В результате обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе и боестолкновений в районе Авдеевки погибли четверо военных и еще пятеро получили ранения. Такие данные по состоянию на 18.00 воскресенья, 29 января, обнародовал пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы наших позиций на всех направлениях… По состоянию на 18.00 зафиксировано 22 обстрела", – говорится в.

В частности, говорится в информации, на Донецком направлении после массированных обстрелов из минометов в районе Авдеевки боевики пытались штурмовать украинские позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступить.

"В течение дня они продолжили обстрелы из минометов по Авдеевке, Опытному и Каменке. Танк вел огонь по Пескам. В 13.45, после обстрелов наших позиций из гранатометов различных калибров, оккупанты совершили очередную попытку выбить наших военных с позиций в районе Авдеевки. Штурм закончился для боевиков неудачей. Враг вынужден был отступить", – говорится в сообщении.

В то же время по данным волонтера Семена Кабакаева, в результате штурма Авдеевки погибли шесть боевиков, восемь получили ранения.

Ранее сообщалось, что во время штурма Авдеевки 29 января погибли трое украинских военных, один ранен.

Источник: korrespondent.net