Лондон надавит на Белый дом из-за запрета на въезд в США

Премьер-министр Британии Тереза Мэй дала указания министрам иностранных и внутренних дел позвонить своим американским коллегам по поводу указа американского президента Дональда Трампа о временном запрете на въезд в США беженцам и мигрантам. Борис Джонсон и Амбер Радд представят свое мнение по поводу 90-дневного запрета, который касается беженцев, а также тех, у кого есть американские визы, если они являются выходцами из семи мусульманских стран.

Джонсон считает, что разделение людей по национальному принципу является неверным шагом, который сеет раздоры.

Сама британский премьер уже попала под огонь критики из-за того, что не стала выступать с осуждением указа Трампа. Вначале Мэй заявила, что принятие решений о беженцах - это дело самих американских властей. Позднее было обнародовано заявление, где говорилось, что британский лидер не согласна с таким подходом и не собирается брать его на вооружение.

Она дала указания Джонсону и Радд выразить мнение Лондона по этому поводу, чтобы защитить права британских граждан.

Как сообщает источник в правительстве Британии, власти обеих стран имеют право вырабатывать собственную иммиграционную политику. Однако если объявленные изменения заденут граждан Британии, Даунинг-стрит предпримет подобные шаги, чтобы защитить их права.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала однозначно ошибочным указ Трампа, запретившего въезд в США беженцам и гражданам из семи мусульманских государств.

Источник: korrespondent.net