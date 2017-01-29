Лента RSS
Подписаться на ленту
29 января 2017, воскресенье, 22:17
0°C
Завтра -4°C
0°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
29. 01. 2017

В Славянске на факельном шествии подорвали взрывпакет

Во время факельного шествия в честь Героев Крут в Славянске Донецкой области в воскресенье, 29 января, неизвестные подорвали взрывпакет по ходу следования колонны. Об этом сообщает пресс-служба всеукраинского объединения "Свобода" со ссылкой на местного активиста Виталия Киркача-Антоненко.

"Провокация состоялась, когда колонна двигалась по улице Шевченко от Соборной площади к памятнику Тарасу Шевченко. Проходя мимо городской клинической больницы, люди услышали мощный взрыв и увидели вспышку во дворе больницы в 15 метрах от колонны. Никто не пострадал", – написал активист на своей странице в Facebook.

Ранее в Киеве также прошло факельное шествие, приуроченное к 99-й годовщине боя под Крутами.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.