В Славянске на факельном шествии подорвали взрывпакет

Во время факельного шествия в честь Героев Крут в Славянске Донецкой области в воскресенье, 29 января, неизвестные подорвали взрывпакет по ходу следования колонны. Об этом сообщает пресс-служба всеукраинского объединения "Свобода" со ссылкой на местного активиста Виталия Киркача-Антоненко.

"Провокация состоялась, когда колонна двигалась по улице Шевченко от Соборной площади к памятнику Тарасу Шевченко. Проходя мимо городской клинической больницы, люди услышали мощный взрыв и увидели вспышку во дворе больницы в 15 метрах от колонны. Никто не пострадал", – написал активист на своей странице в Facebook.

Ранее в Киеве также прошло факельное шествие, приуроченное к 99-й годовщине боя под Крутами.

Источник: korrespondent.net