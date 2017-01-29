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29. 01. 2017

Авиакомпании меняют состав экипажей после указа Трампа

Авиакомпании Emirates пришлось изменить состав экипажей на рейсах в США после указа президента Дональда Трампа, приостановившего въезд в страну граждан ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Об этом сообщает издание Khaleej Times в воскресенье, 29 января.

"Эти изменения в требованиях США по въезду в страну для граждан семи государств относятся ко всем пассажирам и членам экипажа. Мы внесли необходимые корректировки в состав экипажей в соответствии с последними требованиями. Emirates продолжает осуществлять рейсы в США согласно расписанию", –  сказала представитель авиакомпании.

Авиакомпания предлагает пассажирам, которых коснулось решение Трампа, перебронировать билеты или получить возмещение за их сдачу.

Напомним, указ Трампа о защите США от терроризма призван не допустить в страну радикальных исламистов. Документ приостанавливает прием беженцев: из Сирии – на неопределенный срок, из других стран – на 120 дней. Также на 90 дней запрещается въезд гражданам стран, вызывающих "особую озабоченность", – по данным СМИ, речь идет о Сирии, Иране, Ираке, Ливии, Сомали, Судане и Йемене.

Источник: korrespondent.net

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