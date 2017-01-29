Судью-взяточника Соломенского суда Киев отпустили

Суд отказался арестовывать судью Соломенского райсуда Киева Сергея Зинченко, подозреваемого во взяточничестве. Соответствующее решение принял Галицкий районный суд Львова в воскресенье, 29 января, отказав в удовлетворении ходатайства детективам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Зинченко избрана мера пресечения в виде личного обязательства. По мнению НАБУ, такое решение является неприемлемым и противоречит духу судебной реформы.

"Принимая решение, судья Галицкого районного суда мотивировал его публичным обращением Высшего совета правосудия, что не имеет никакой юридической силы. Зато нормы законов и Конституции Украины, сложившаяся практика ареста судей, задержанных во время совершения тяжких преступлений уже после вступления в силу судебной реформы, полностью проигнорированы", – говорится в заявлении НАБУ.

Ведомство также призывает компетентные органы и общественность дать надлежащую оценку такому решению суда, чтобы исключить повторение подобных случаев в будущем.

Напомним, судью Зинченко и его посредника задержали 26 января во время получения 22 тысяч долларов взятки. Посредником в получении взятки был директор адвокатского бюро ПМ и Компания Виталий Холоденко.

Источник: korrespondent.net