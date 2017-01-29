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29. 01. 2017

Княжичи: первым начал стрелять сотрудник Госохраны

Первым стрельбу в Княжичах Киевской области, во время которой погибли пять правоохранителей, открыл сотрудник Государственной службы охраны, выстрелив в воздух. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луцеко в комментарии ТСН в воскресенье, 29 января.

"По тому, что мы видим на видео, первым выстрелил сотрудник Госслужбы охраны, который находился за каменной стеной от будущего места перестрелки", – сказал он.

По словам Луценко, сотрудник Госслужбы охраны выстрелил в воздух, после чего началась перестрелка между сотрудниками правоохранительных органов.

Недавно Луценко не исключил, что дом в Княжичах, который пытались ограбить преступники, мог быть ограблен повторно – сотрудниками Госслужбы охраны, которые могли вынести элитный алкоголь.

Напомним, 4 декабря во время спецоперации Нацполиции и Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) по задержанию грабителей в Княжичах произошла перестрелка с сотрудниками Броварского отдела полиции охраны Управления полиции охраны. 

Источник: korrespondent.net

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