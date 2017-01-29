США: Запрет не въезд не касается владельцев грин-карт

Запрет на въезд в США гражданам семи исламских стран не касается обладателей грин-карты – тех, кто получил право на постоянное проживание в стране. Об этом заявил глава аппарата президента США Рейнс Прибус в интервью телеканалу NBC.

В то же время он сообщил, что тех, у кого в паспорте много отметок о посещении стран, вошедших в черный список, при въезде в США будут проверять более тщательно. "Если вы путешествуете туда и обратно (между США и указанными семью странами, – ред.), то вас подвергнут дальнейшим проверкам", – сказал он.

Прибус также добавил, что все граждане указанных стран, включая тех, кто имеет также гражданство США, могут быть подвергнуты дополнительным процедурам проверки.

Таким образом Прибус опроверг сделанное ранее заявление пресс-секретаря министерства внутренней безопасности США Джиллиан Кристенсен, что запрет будет введен и в отношении обладателей грин-карты.

Также глава администрации президента отверг упреки в том, что введение запрета вызвало хаос. По его словам, в субботу в США въехали 325 тысяч человек, лишь 109 из них были задержаны.

Напомним, 26 января президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд в страну на 90 дней гражданам семи стран, которые в администрации США рассматривают как гнезда международного терроризма: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Документ приостанавливает прием беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии. Ограничения, как сказано, не коснутся беженцев, спасающихся от религиозного преследования у себя на родине, в первую очередь христиан.

Источник: korrespondent.net