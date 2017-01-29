Во Франции определили кандидата в президенты от социалистов

Второй раунд праймериз французских социалистов, который прошел в воскресенье, 29 января, выигрывает бывший министр образования Бенуа Амон. Согласно предварительным результатам, он опережает своего соперника, экс-премьера Манюэля Вальса, набирая почти 60% голосов.

Таким образом Амони будет представлять Социалистическую партию на выборах президента. Вальс уже признал свое поражение.

Первый раунд праймериз прошел 22 января. Действующий французский президент Франсуа Олланд, пользующийся очень низкой поддержкой избирателей, не стал выдвигать свою кандидатуру на новый срок.

Ранее внутрипартийные предварительные выборы уже провели французские консерваторы из партии "Республиканцы", которые выиграл экс-премьер Франсуа Фийон. Баллотироваться на высший государственный пост будет также лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Отметим, выборы нового президента Франции пройдут в два раунда 23 апреля и 7 мая 2017 года.

Источник: korrespondent.net