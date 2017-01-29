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29. 01. 2017

Появились подробности визита Порошенко в Берлин

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудит, в частности, выполнение Россией пунктов Минских соглашений. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала Интер вечером в воскресенье, 29 января.

Также на встрече поднимутся вопросы урегулирования ситуации с безопасностью на Донбассе и освобождение заложников.

"У нас была договоренность в начале февраля обсудить ряд важных вопросов. Особенно как заставить Россию выполнять Минские договоренности, ситуацию с безопасностью на Донбассе, что мы можем сделать, чтобы освободить заложников, каким образом на сегодня можно более эффективно использовать возможности Нормандского формата", – сказал Климкин.

Министр также отметил, что среди прочего будет обсуждаться вопрос помощи Германии в продвижении украинских реформ.

Напомним, Порошенко 30 января осуществит визит в Берлин, где проведет переговоры с Меркель, а также встретится с президентом Бундестага Норбертом Ламмертом и вице-канцлером Зигмаром Габриэлем.

Источник: korrespondent.net

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