Румыны протестуют против законов для преступников

В румынской столице Бухаресте около 50 тысяч человек вышли в воскресенье, 29 января, на акцию протеста против правительственных постановлений о помиловании и о внесении изменений в уголовное законодательство По данным румынской полиции, в Тимишоаре на протест вышли более 10 тысяч человек, а в городе Клуж – около 7 тысяч граждан, в Яссах – не более 5-ти тысяч, сообщает Укринформ.

Всего в акциях протеста принимают участие более 100 тысяч граждан. "Мы требуем принять законы для всех граждан Румынии, а не только для преступников", – заявляют манифестанты.

Они требуют от правительства отменить постановления о помиловании и о внесении изменений в уголовное законодательство. К манифестациям присоединились румынские граждане, проживающие в Брюсселе, Лондоне, Париже, Бордо, Копенгагене, Гамбурге и Цюрихе.

Правительство Румынии подготовило два экстренных постановления о помиловании и о внесении изменений в уголовное законодательство. Согласно документам, помилованию подлежат осужденные не более чем до 5 лет тюремного заключения, беременные женщины и женщины, у которых дома остались несовершеннолетние дети. Будет снята также судимость с осужденных к условным тюремным срокам.

Согласно второму документу, уголовное дело о коррупции не может быть возбуждено, если причиненный госчиновником вред государству не превышает сумму в 50 тысяч евро.

Напомним, 23 января на протесты против изменений уголовного законодательства Румынии также собрались десятки тысяч человек.

Источник: korrespondent.net