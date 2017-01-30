Аваков о наградном оружии: Негодяям − не вручал

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваком сообщил в Facebook, что имеет право принимать решение о награждении гражданских и служащих Украине рядовых и офицеров за особые заслуги и активно этим правом пользуется.

Он информировал, что с 2004 по 31 декабря 2016 года разными министрами МВД Украины было вручено 2230 единиц наградного оружия. Аваков же лично вручил за 2014-2016 годы 1322 единицы наградного оружия.

"И считаю, что действовал в текущей ситуации адекватно, и был горд за каждого кому вручал оружие" − отметил глава МВД и добавил, что "не вручал – негодяям, проходимцам с деньгами".

Он навел данные по категориям награжденных: "658 – рядовым и офицерам полиции, бойцам добробатов и спецподразделений МВД; 208 – рядовым и офицерам Нацгвардии и других подразделений МВД; 134 – волонтерам и общественным деятелям; 112 – депутатам Верховной Рады Украины двух последних созывов; 54 – служащим УДО; 35 – сотрудникам местной исполнительной власти в том числе Донецкой и Луганской областей; 22 – сотрудникам прокуратуры и Военной прокуратуры; 21 – рядовым и офицерам Государственной пограничной службы;19 – сотрудникам Кабинета министров; 13 – бойцам и офицерам Министерства обороны; 13 – сотрудникам Администрации президента; 12 – сотрудникам СБУ; 6 – работникам аппарата СНБО: 6 – спортсменам, артистам и представителям творческих профессий; 5 – работникам Нацбанка; 4 – офицерам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям".

"Это – достоверные данные, а не придумки провокаторов-негодяев вроде Каплина и не ошибки-интерпретации не владеющих полной информацией журналистов" – подчеркнул министр.

Аваков также объяснил, что было принято решение не обнародовать полные списки награжденных, так как это может нанести вред профессиональной деятельности или личной безопасности бойцов, офицеров и сотрудников, участвующих в специальных военных и полицейских операциях.

"В ряде случаев, с согласия награждаемых мы делаем это публично, в ряде – закрываем информацию", - рассказал он.

Глава МВД добавил, что наградный фонд оружия формируется за счет остатков на складах МВД, плановых закупках на казенном предприятии МВД "Форт" (незначительно) и поступлений в порядке действия закона "О благотворительности" – когда ряд поставщиков передают для наградного фонда оружие различных марок.

Кроме министра МВД, наградное оружие имеют право вручать – Президент Украины, Министр обороны, Глава СБУ.

Аваков акцентировал, что наградное оружие – не есть собственностью получившего его гражданина, не продается и не передается третьему лицу, не передается по наследству. После смерти награжденного – оружие возвращается государству.

Ранее СМИ сообщили, что Аваков за 2014-2015 годы подарил 1085 единиц оружия чиновникам, депутатам, прокурорам, силовикам и волонтерам.

Позже советник главы МВД Илья Кива завил, что информация о выдаче наградного оружия министром внутренних дел является недостоверной и потребовал ее подтверждения.

Источник: korrespondent.net