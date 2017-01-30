ОБСЕ зафиксировала рост обстрелов на Донбассе

Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил в интервью Громадському, что за сутки зафиксировано более 2260 случаев нарушения режима прекращения огня в зоне проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

"Сегодня в 04.40 утра мы начали фиксировать нарушения режима прекращения огня в треугольнике Донецкий аэропорт – Авдеевка – Ясиноватая. Обмен огнем продолжается до сих пор. Всего сегодня мы зафиксировали более 2260 нарушений режима прекращения огня. В основном, огонь осуществлялся из запрещенных видов вооружения", – отметил Хуг.

Он также добавил, что к вечеру интенсивность обстрелов уменьшилась.

Хуг информировал, что миссия подробно отчитается о зафиксированных нарушениях завтра, когда будет иметь видео с камер.

Ранее сообщалось, что утром 29 января в районе Авдеевской промзоны начались интенсивные обстрелы из стрелкового оружия и минометов по позициям сил ВСУ.

В результате обстрелов и боестолкновений погибли четверо украинских военных и еще пятеро получили ранения.

Полторак: ВСУ заняли важный пост под Авдеевкой

Источник: korrespondent.net