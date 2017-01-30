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30. 01. 2017

ОБСЕ зафиксировала рост обстрелов на Донбассе

 
Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил в интервью Громадському, что за сутки зафиксировано более 2260 случаев нарушения режима прекращения огня в зоне проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.
 
"Сегодня в 04.40 утра мы начали фиксировать нарушения режима прекращения огня в треугольнике Донецкий аэропорт – Авдеевка – Ясиноватая. Обмен огнем продолжается до сих пор. Всего сегодня мы зафиксировали более 2260 нарушений режима прекращения огня. В основном, огонь осуществлялся из запрещенных видов вооружения", – отметил Хуг.
 
Он также добавил, что к вечеру интенсивность обстрелов уменьшилась.
 
Хуг информировал, что миссия подробно отчитается о зафиксированных нарушениях завтра, когда будет иметь видео с камер. 
 
Ранее сообщалось, что утром 29 января в районе Авдеевской промзоны начались интенсивные обстрелы из стрелкового оружия и минометов по позициям сил ВСУ.
 
В результате обстрелов и боестолкновений погибли четверо украинских военных и еще пятеро получили ранения. 
 
Полторак: ВСУ заняли важный пост под Авдеевкой

Источник: korrespondent.net

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