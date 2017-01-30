Трамп: СМИ неверно трактуют миграционную политику

Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ неверно истолковали его иммиграционную политику как "запрет для мусульман", передает ABC News ссылаясь на обращение американского президента, распространенное Белым домом.

"Хочу ясно сказать, что это не запрет для мусульман, как неверно сообщили СМИ. Это не вопрос религии − это вопрос террора и безопасности в нашей стране. Существует более 40 различных стран по всему миру, в которых большинство мусульман, которые не затронуты этим указом", − отметил Трамп в документе.

По его словам, после того, как пройдет 90 дней, США снова начнут выдавать визы гражданам всех государств. За это время власти успеют пересмотреть и внедрить новые политические меры, обеспечивающие безопасность в стране.

JUST IN: Pres. Trump issues statement on immigration order: "This is not about religion—this is about terror and keeping our country safe." pic.twitter.com/2922PjBSEK — ABC News (@ABC) 29 января 2017 г.

Напомним, по указу Трампа, в США запрещен въезд гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена. Документ был подписан в минувшую пятницу, 27 января.

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Источник: korrespondent.net