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30. 01. 2017

Бои под Авдеевкой не прекращаются − журналист

 
Журналист Юрий Бутусов сообщил в Facebook, что бои в районе Авдеевки не прекращаются и ситуация требует серьезного внимания.
 
Силы сепаратистов пытаются выбить украинские подразделения вблизи Ясиноватской развязки и промзоны.
 
Бутусов подчеркнул, что бои происходят на территории, которая, согласно Минским соглашениям, контролируется Украиной.
 
По его словам "подразделения российских наемников также ввели в бой танки". Ведутся тяжелые бои, идет активная и эффективная ответная работа украинской артиллерии.
 
 
Ранее сообщалось, что в результате обстрелов позиций ВСУ на Донбассе и боестолкновений в районе Авдеевки погибли четверо военных и еще пятеро получили ранения. 
 
После обстрелов Авдеевка осталась без света

Источник: korrespondent.net

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