В ЮАР львы устроили пиршество посреди дороги

В ЮАР сняли на видео сцену, когда львиный прайд перегородил одну из дорог на северо-востоке страны и в течение нескольких часов делил тушу убитого буйвола, передает Daily Mail.

Инцидент произошел в национальном парке Крюгера в провинции Лимпопо. По информации очевидцев, 18 голодных львов принялись обгладывать убитое парнокопытное прямо на автотрассе, что привело к серьезной пробке.

Сеанс принятия пищи затянулся на несколько часов, при этом никакого интереса к тем, кто решился выйти из машин, хищники не проявляли.

Как сообщал Корреспондент.net , в Палермо бенгальский тигр по кличке Оскар сбежал из бродячего цирка, приехавшего из Швеции, и несколько часов бродил по улицам города.

Морской лев решил вздремнуть на крыше авто

Источник: korrespondent.net