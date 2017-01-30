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30. 01. 2017

В ЮАР львы устроили пиршество посреди дороги

 
В ЮАР сняли на видео сцену, когда львиный прайд перегородил одну из дорог на северо-востоке страны и в течение нескольких часов делил тушу убитого буйвола, передает Daily Mail.
 
Инцидент произошел в национальном парке Крюгера в провинции Лимпопо. По информации очевидцев, 18 голодных львов принялись обгладывать убитое парнокопытное прямо на автотрассе, что привело к серьезной пробке.
 
Сеанс принятия пищи затянулся на несколько часов, при этом никакого интереса к тем, кто решился выйти из машин, хищники не проявляли.
 
 
Как сообщал Корреспондент.net, в Палермо бенгальский тигр по кличке Оскар сбежал из бродячего цирка, приехавшего из Швеции, и несколько часов бродил по улицам города.
 
Морской лев решил вздремнуть на крыше авто

Источник: korrespondent.net

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