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30. 01. 2017

США: Трамп и Путин не обсуждали снятие санкций

 
Спикер Белого дома Шон Спайсер заявил в интервью ABC, что администрация президента США пока не приняла решение относительно снятия или сохранения санкций, введенных Бараком Обамой против России и этот вопрос не обсуждался между президентами двух стран в ходе телефонной беседы 28 января.
 
Пресс-секретарь отметил, что "президент ничего не исключает", назвав при этом Трампа "переговорщиком мирового уровня".
 
"Мы еще не приняли никакого решения по санкциям… Это не обсуждалось вчера во время телефонного разговора", − подчеркнул Спайсер.
 
"Он (Трамп) не приходит к людям и не говорит им, что он намерен исключить, чтобы добиться лучшей возможной сделки для этой страны (США)", − добавил Спайсер.
 
Он подтвердил, что администрация США намерена обсуждать с Россией борьбу с терроризмом, в том числе в Сирии, и "кризис в Алеппо".
 
"Есть область, где мы должны работать с ними (РФ) вместе, если мы собираемся победить "Исламское государство". Думаю, это первый шаг", − отметил Спайсер.
 
Ранее в Кремле заявили, что Путин и Трамп обсудили в телефонном разговоре актуальные международные проблемы, в том числе и Украину.
 
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Источник: korrespondent.net

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