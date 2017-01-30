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30. 01. 2017

Трамп призвал Маккейна не пытаться развязать мировую войну

 
Президент США Дональд Трамп раскритиковал в Тwitter обращение к нему сенаторов Джона Маккейна и Линдси Грэма, которые выразили обеспокоенность, что указ об ограничении иммиграции может поспособствовать вербовке террористов, а не улучшит безопасность в стране. 
 
"Совместное обращение бывших кандидатов в президенты Джона Маккейна и Линдси Грэма неверно − они слабо понимают в вопросах иммиграции. Оба сенатора должны сфокусироваться на ИГ, нелегальной иммиграции и безопасности границ, вместо того чтобы постоянно думать о том, как развязать Третью мировую", − написал Трамп.
 

...Senators should focus their energies on ISIS, illegal immigration and border security instead of always looking to start World War III.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 января 2017 г.
 
Как сообщал Корреспондент.net, Трамп заявил, что СМИ неверно истолковали его иммиграционную политику как "запрет для мусульман".

Источник: korrespondent.net

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