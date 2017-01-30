Британия впервые со времен "холодной войны" направит эсминец в Черное море

Великобритания впервые со времен "холодной войны" отправит боевой корабль HMS Diamond в акваторию Черного моря, пишет Daily Mail.

По информации издания, вооруженный зенитно-ракетным комплексом корабль направится в Черное море, чтобы защитить 650 британских военнослужащих, которые принимают участие в "секретных учениях на Украине".

"Британия посылает ясный сигнал, что мы готовы поддерживать демократию по всему миру и поддержать суверенитет Украины, ее независимость и территориальную целостность", − заявил министр обороны страны Майкл Фэллон.

Ранее сообщалось, что Фэллон объявил о продлении программы подготовки украинских военных до начала 2018 года.

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Источник: korrespondent.net