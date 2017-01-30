Лента RSS
Подписаться на ленту
30 января 2017, понедельник, 04:20
-4°C
Завтра -4°C
-4°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
30. 01. 2017

Британия впервые со времен "холодной войны" направит эсминец в Черное море

 
Великобритания впервые со времен "холодной войны" отправит боевой корабль HMS Diamond в акваторию Черного моря, пишет Daily Mail.
 
По информации издания, вооруженный зенитно-ракетным комплексом корабль направится в Черное море, чтобы защитить 650 британских военнослужащих, которые принимают участие в "секретных учениях на Украине".
 
"Британия посылает ясный сигнал, что мы готовы поддерживать демократию по всему миру и поддержать суверенитет Украины, ее независимость и территориальную целостность", − заявил министр обороны страны Майкл Фэллон.
 
Ранее сообщалось, что Фэллон объявил о продлении программы подготовки украинских военных до начала 2018 года.
 
В Британии назвали Адмирал Кузнецов "кораблем позора"

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.