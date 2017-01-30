В США масштабные протесты против указа о беженцах

Многотысячные акции протеста против указа о беженцах охватили 29 января многие города США.

По данным The New York Times, акции проходили, проходят а также запланированы на площадях и у аэропортов в Бостоне, Майами, Нью-Йорке, Филадельфии, Хьюстоне, Детройте, Лос-Анджелесе и Атланте.

В Вашингтоне тысячи протестующих пришли в сквер у Белого дома и скандировали лозунги с требованием отменить указ и разрешить беженцам из стран Ближнего Востока и Северной Африки просить убежища в США.

Собравшиеся обвиняют Трампа в ксенофобии и исламофобии, а также в целом в посягательстве на основы демократии в США, которую они называют "нацией мигрантов".

Информации о столкновениях или происшествиях во время акций протеста пока не поступало.

Как сообщал Корреспондент.net , в Нью-Йорке начались протесты после того, как 12 человек были задержаны в соответствии с указом Трампа, запретившим въезд в страну для граждан семи мусульманских государств.

Трамп: СМИ неверно трактуют иммиграционный указ

Источник: korrespondent.net