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30. 01. 2017

В США масштабные протесты против указа о беженцах

 
Многотысячные акции протеста против указа о беженцах охватили 29 января многие города США.
 
По данным The New York Times, акции проходили, проходят а также запланированы на площадях и у аэропортов в Бостоне, Майами, Нью-Йорке, Филадельфии, Хьюстоне, Детройте, Лос-Анджелесе и Атланте.
 
В Вашингтоне тысячи протестующих пришли в сквер у Белого дома и скандировали лозунги с требованием отменить указ и разрешить беженцам из стран Ближнего Востока и Северной Африки просить убежища в США.
 
Собравшиеся обвиняют Трампа в ксенофобии и исламофобии, а также в целом в посягательстве на основы демократии в США, которую они называют "нацией мигрантов".
 
Информации о столкновениях или происшествиях во время акций протеста пока не поступало.
 
 
Как сообщал Корреспондент.net, в Нью-Йорке начались протесты после того, как 12 человек были задержаны в соответствии с указом Трампа, запретившим въезд в страну для граждан семи мусульманских государств.
 
Трамп: СМИ неверно трактуют иммиграционный указ
 

Источник: korrespondent.net

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