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30. 01. 2017

В Ивано-Франковске установили гипсового Гомера Симпсона

 
В Ивано-Франковске установили гипсовую скульптуру в честь героя мультфильма Гомера Симпсона, сообщает Галицкий корреспондент.
 
Инициатор создания скульптуры, глава ОО "Ассоциация студенческого самоуправления Прикарпатья" Сергей Дубей рассказал, статуя должна привлекать туристов на пути в Буковель.
 
Установка скульптуры не преследовала никаких коммерческих целей. При ее создании не использовались средства городских властей или политических партий.
 
Персонажа для статуи выбрали жители города путем голосования в соцсети. За Гомера Симпсона проголосовали 4 тысячи пользователей, второе место получили пингвины Мадагаскара, третье – Шрек.

Как сообщал Корреспондент.net, статуи обнаженного Дональда Трампа поставили в общественных местах городов США.

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Источник: korrespondent.net

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