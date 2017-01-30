Климкин: Слушания по иску Украины против РФ начнутся в марте

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в эфире Интера 29 января, что слушания в Международном суде ООН в Гааге по иску Украины для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации против Украины начнутся в марте 2017 года.

"В марте начнутся слушания в Международном суде ООН по нашему иску, который мы подали против России, поскольку она последовательно нарушает и конвенцию по запрету финансирования терроризма и конвенцию о запрете расовой дискриминации", − отметил Климкин.

Как сообщал Корреспондент.net , президент Украины Петр Порошенко поручил МИД Украины передать иск против России в Международный суд ООН в Гааге.

В Гааге обнародовали детали иска Украины против РФ

Источник: korrespondent.net