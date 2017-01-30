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30. 01. 2017

В Канаде стреляли в мечети, есть жертвы

 
В мечети канадского Квебека произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек, передает Reuters.
 
По информации агентства, в результате стрельбы погибли пять человек. Очевидцы рассказали, что в момент происшествия в мечети находились около 40 человек.
 
Газета Huffington Post Quebec сообщает, что на месте происшествия работает вооруженный отряд правоохранителей. Полиция уже задержала двух подозреваемых.
 
К месту инцидента прибывают автомобили скорой помощи.
 
Ранее сообщалось, что в одном из торговых центров Сан-Антонио в Техасе произошла стрельба. По меньшей мере один человек погиб, пятеро получили ранения.
 
В Мексике учащийся колледжа открыл стрельбу

Источник: korrespondent.net

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