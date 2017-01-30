Лента RSS
Подписаться на ленту
30 января 2017, понедельник, 07:17
-4°C
Завтра -4°C
-4°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
30. 01. 2017

В Литве предложили забрать у России Калининградскую область

 
Депутат сейма Литвы Линас Бальсис предложил забрать у России Калининградскую область, передает Baltnews.lt.
 
Во время конференции "Мир в 2017 году. Взгляд из Вильнюса" Бальсис заявил, что Евросоюзу необходимо обсудить вопрос возвращения Калининграда в Европу, а послевоенные границы утратили свою правовую силу.
 
По мнению Бальсиса, Россия лишилась права на Калининградскую область после аннексии Крыма.
 
Депутат отметил, что "время Калининграда закончилось" и подчеркнул, что Калининградская область не была отдана России навсегда.
 
"Было сказано: отдаем под администрацию СССР до тех пор, пока в Европе не будет подписан окончательный мирный договор", − сказал он.
 
По его мнению, заняться возвращением территории должны либо Литва, либо ЕС, либо Вильнюс и Брюссель.
 
Ранее сообщалось, что Литва собирается построить забор на границе с Калининградской областью. 
 
В Вильнюсе забросали яйцами представительство РФ

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.