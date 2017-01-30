В Литве предложили забрать у России Калининградскую область

Депутат сейма Литвы Линас Бальсис предложил забрать у России Калининградскую область, передает Baltnews.lt.

Во время конференции "Мир в 2017 году. Взгляд из Вильнюса" Бальсис заявил, что Евросоюзу необходимо обсудить вопрос возвращения Калининграда в Европу, а послевоенные границы утратили свою правовую силу.

По мнению Бальсиса, Россия лишилась права на Калининградскую область после аннексии Крыма.

Депутат отметил, что "время Калининграда закончилось" и подчеркнул, что Калининградская область не была отдана России навсегда.

"Было сказано: отдаем под администрацию СССР до тех пор, пока в Европе не будет подписан окончательный мирный договор", − сказал он.

По его мнению, заняться возвращением территории должны либо Литва, либо ЕС, либо Вильнюс и Брюссель.

Ранее сообщалось, что Литва собирается построить забор на границе с Калининградской областью.

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Источник: korrespondent.net