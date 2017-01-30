СМИ: В США могут обязать гостей страны информировать об интернет-активности

В Белом доме обсуждают возможность запрашивать у въезжающих в США ссылки на их страницы в социальных сетях, а также информацию о сайтах, которые они посещают, передает CNN со ссылкой на источники в администрации Дональда Трампа.

По имеющейся информации, советник Дональда Трампа Стивен Миллер упоминал возможность требовать у иностранных гостей контакты их мобильных телефонов. Отмечается, что если они откажутся предоставить эту информацию, то во въезде в США могут отказать.

Однако, как отмечают источники телеканала, обсуждения этого вопроса ведутся на предварительном этапе.

Ранее сообщалось, что Трамп 26 января подписал указ о 90-дневном запрете на въезд в страну для граждан семи мусульманских стран.

Документ также приостанавливает прием беженцев на 120 дней и запрещает прием беженцев из Сирии.

Указ вызвал волну осуждения в обществе и спровоцировал многотысячные протесты в США.

Источник: korrespondent.net