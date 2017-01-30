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30. 01. 2017

СМИ: В США могут обязать гостей страны информировать об интернет-активности

 
В Белом доме обсуждают возможность запрашивать у въезжающих в США ссылки на их страницы в социальных сетях, а также информацию о сайтах, которые они посещают, передает CNN со ссылкой на источники в администрации Дональда Трампа.
 
По имеющейся информации, советник Дональда Трампа Стивен Миллер упоминал возможность требовать у иностранных гостей контакты их мобильных телефонов. Отмечается, что если они откажутся предоставить эту информацию, то во въезде в США могут отказать.
 
Однако, как отмечают источники телеканала, обсуждения этого вопроса ведутся на предварительном этапе.
 
Ранее сообщалось, что Трамп 26 января подписал указ о 90-дневном запрете на въезд в страну для граждан семи мусульманских стран.
 
Документ также приостанавливает прием беженцев на 120 дней и запрещает прием беженцев из Сирии.
 
Указ вызвал волну осуждения в обществе и спровоцировал многотысячные протесты в США.

Источник: korrespondent.net

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