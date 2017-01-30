На Филиппинах расформируют отряды наркополиции

Полиция Филиппин расформирует отряды наркополиции после убийства полицейскими южнокорейского бизнесмена, передает Reuters. При этом президент Филиппин Родриго Дутерте заверил, что война с наркотиками и наркоторговцами продолжится. "Мы расформируем все отряды по борьбе с наркотиками в нашей полиции", − заявил глава филиппинской полиции Роналд дела Роса, отвечая на вопрос Дутерте, какие меры он готов принять после инцидента. По данным агентства, с момента прихода Дутерте на пост президента в стране были убиты более 7 тысяч человек в рамках "войны с наркотиками".

Напомним, 53-летний Чи Ик Чу был похищен в своем доме в филиппинском городе Анджелес-Сити несколькими людьми, в том числе полицейским по борьбе с распространением наркотиков.

Бизнесмен считался похищенным, однако позже СМИ сообщили, что он был убит местными силовиками.

Президент Филиппин заявил, что был смущен тем фактом, что наркополицейские злоупотребили своими полномочиями, оказавшись замешанными в похищении, которое привело к смерти Чи Ик Чу.

Ранее Дутерте заявил, что может ввести военное положение в стране в случае ухудшения ситуации с наркотиками. Президент Филиппин пригрозил сжечь ООН

Источник: korrespondent.net