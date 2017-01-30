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30. 01. 2017

На Филиппинах расформируют отряды наркополиции

 
Полиция Филиппин расформирует отряды наркополиции после убийства полицейскими южнокорейского бизнесмена, передает Reuters.
 
При этом президент Филиппин Родриго Дутерте заверил, что война с наркотиками и наркоторговцами продолжится.
 
"Мы расформируем все отряды по борьбе с наркотиками в нашей полиции", − заявил глава филиппинской полиции Роналд дела Роса, отвечая на вопрос Дутерте, какие меры он готов принять после инцидента.
 
По данным агентства, с момента прихода Дутерте на пост президента в стране были убиты более 7 тысяч человек в рамках "войны с наркотиками".
 
Напомним, 53-летний Чи Ик Чу был похищен в своем доме в филиппинском городе Анджелес-Сити несколькими людьми, в том числе полицейским по борьбе с распространением наркотиков.
 
Бизнесмен считался похищенным, однако позже СМИ сообщили, что он был убит местными силовиками.
 
Президент Филиппин заявил, что был смущен тем фактом, что наркополицейские злоупотребили своими полномочиями, оказавшись замешанными в похищении, которое привело к смерти Чи Ик Чу.
 
Ранее Дутерте заявил, что может ввести военное положение в стране в случае ухудшения ситуации с наркотиками.
 
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Источник: korrespondent.net

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