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30. 01. 2017

Полиция Квебека подтвердила задержание нападавших на мечеть

 
Информацию о гибели людей в результате стрельбы в мечети Квебека подтвердили правоохранители, сообщила газета Le Dovoir. 
 
Представитель службы полиции Квебека Этьен Дойон рассказал, что полиция задержала двух подозреваемых в организации стрельбы. Также он сообщил о нескольких погибших, однако не назвал их точного числа.
 
"Мне сообщили, что здесь был стрельба, сообщили, что стрелявший успел перезарядить оружие трижды. Также мне сказали, что погибли по крайней мере пять человек", − цитирует газета слова главы Исламского центра Мухаммеда Янги.
 
Ранее сообщалось, что в мечети в центре Квебека произошла стрельба.

Источник: korrespondent.net

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