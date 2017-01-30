Итоги 29.01: Бои под Авдеевкой, День героев Крут

В Украине чтили память Битвы под Крутами

Президент Украины Петр Порошенко обнародовал обращение по случаю Дня памяти Битвы под Крутами.

"29 января 1918 года, вскоре после провозглашения независимости Украинской Народной Республики, они (молодые защитники Крут – ред.) на несколько дней остановили продвижение на Киев московско-большевистской орды", – заявил Порошенко.

Вечером в Киеве прошло факельное шествие, приуроченное к 99-й годовщине боя под Крутами.

Во время факельного шествия в честь героев Крут в Славянске Донецкой области неизвестные подорвали взрывпакет по ходу следования колонны.

Провокация состоялась, когда колонна двигалась по улице Шевченко от Соборной площади к памятнику Тарасу Шевченко. В результате взрыва никто не пострадал.

Под Авдеевкой начались бои

Около пяти утра 29 января в районе Авдеевской промзоны начались интенсивные обстрелы из стрелкового оружия и минометов по позициям сил ВСУ.

По информации пресс-центра штаба АТО в результате обстрелов и боестолкновений в районе Авдеевки погибли четверо украинских военных и еще пятеро получили ранения.

В свою очередь сепаратисты утверждают, что в результате обстрелов и боев погибли минимум 20 украинских военнослужащих, еще более 30 получили ранения.

После обстрелов Авдеевки в воскресенье днем поселок был обесточен. Также стало известно, что ранены двое гражданских.

Нидерланды не смогли расшифровать данные по MH17

Нидерландские следователи по делу о крушении рейса MH17 получили от России данные радиолокационного контроля в формате, не соответствующем установленному международными стандартами. Потому использовать их для получения более ясной картины произошедшего пока не удалось.

На Луганской ТЭС осталось угля на 20 дней

Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак сообщил, что на Луганской тепловой электрической станции в Счастье угля осталось на 20 дней.

"Ветераны АТО, блокируя Донбасс, нарушают закон. Они перекрыли транспортные магистрали… Через 20 дней остановится электроэнергия, половина области останется без электроэнергии", – отметил Грымчак.

В свою очередь соорганизатор блокады железной дороги в Луганской области, второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногородский заявил, что торговую блокаду Донбасса планируют расширить. В частности, в первых числах февраля будет заблокирована Станица Луганская.

В аэропорту Нью-Йорка протестовали против указа Трампа

В аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке начались протесты после того, как 12 человек были задержаны в соответствии с указом президента Дональда Трампа, запретившим въезд в страну для граждан семи мусульманских государств.

Сотни демонстрантов собрались в зоне прилета терминала четыре, скандируя: "Нет страху, нет ненависти, беженцам здесь рады!"

Некоторые призывают объявить импичмент президенту и депортировать его супругу.

Глава аппарата президента США Рейнс Прибус заявил, что запрет на въезд в США гражданам семи исламских стран не касается обладателей грин-карты – тех, кто получил право на постоянное проживание в стране.

В то же время он сообщил, что тех, у кого в паспорте много отметок о посещении стран, вошедших в черный список, при въезде в США будут проверять более тщательно.

В Донецке и Харькове продолжили флешмоб #22PushupChallenge

Начальник полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин со своими коллегами присоединился к флешмобу #22PushupChallenge в поддержку военных. Они отжались на берегу Азовского моря.

А в Харькове 2017 курсантов и преподавателей Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба (ХНУПС) поддержали флешмоб #22PushupChallenge.

Во время акции армейцы разместились так, что создали форму самолета, в хвостовой части которого были буквы "ХНУПС".

ОБСЕ зафиксировала рост обстрелов на Донбассе

Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что за сутки зафиксировано более 2260 случаев нарушения режима прекращения огня в зоне проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей.

Источник: korrespondent.net