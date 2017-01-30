Сутки в АТО: Погибло пять бойцов ВСУ

За минувшие сутки на Донбассе было зафиксировано 56 обстрелов позиций украинских военных по всей линии разграничения. В результате боевых действий погибло пятеро бойцов ВСУ, девять получили ранения, еще четверо травмированы, передает пресс-центр штаба АТО.

По данным военных, на мариупольском направлении применил РСЗО БМ-21 Град в районе Талаковки, выпустив 20 ракет.

"Применив реактивную систему Град П, артиллерию 122 мм, минометы разных калибров, гранатометы и стрелковое оружие, захватчики вели огонь по Водяному", – говорится в сообщении на официальной странице штаба АТО в Фейсбук.

Кроме того, сепаратисты обстреливали Лебединское из артиллерии калибра 122 мм, Красногоровку – из минометов, Гнутово, Павлополь, Широкино, Красногоровку, Талаковку – из гранатометов и стрелкового оружия, Широкино – из БМП и БТР.

"На донецком направлении в районе Авдеевки оккупанты дважды пытались штурмовать наши позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступать. В течение дня они продолжили обстрелы из минометов разных калибров по Верхнеторецкому, Авдеевке, Опытному, Луганскому, Зайцевому и Каменке. Танки вели огонь по Новгородскому и Песках", – отметили в штабе.

На луганском направлении боевики вели обстрел Новоалександровки, Троицкого, Попасной и Новозвановки из минометов и гранатометов.

В свою очередь сепаратисты самопровозглашенной ДНР накануне вечером заявили о якобы десятках убитых со стороны ВСУ в результате наступления, а также о тысяче обстрелов со стороны украинских военных. О своих потерях сепаратисты не сообщили.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне сепаратисты пытались штурмовать Авдеевку, но были отбиты. В штаб заявили, что противник отступил с потерями.

Источник: korrespondent.net