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30. 01. 2017

Войска Асада вернули воду в Дамаск

Войска президента Сирии Башара Асада вернули контроль над долиной Вади Барада, из которой столица Дамаск снабжается водой. Это произошло благодаря соглашению между нынешними властями страны и оппозицией, передает Reuters.

Согласно договоренностям, оппозиционеры покинули Вади Барада и перешли в северо-западную провинцию Идлиб, забрав с собой легкое оружие. В долину вошли сирийские военные, которые заняли периметр вокруг поселка Айн аль-Фиджа, где расположена насосная станция. Ее ремонт уже начался.

Как сообщал Корреспондент.net, в последние месяцы Дамаск испытывал большие проблемы с питьевой водой, поскольку оппозиционеры несколько раз прекращали ее подачу в столицу, чтобы сдержать наступление правительственных войск. Они контролировали Вади Барада с 2012 года.

Источник: korrespondent.net

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