В канадской мечети погибли шесть человек

Минимум шесть человек погибли в результате нападения на мечеть в канадской провинции Квебек, еще восемь человек получили ранения, пишут местные СМИ со ссылкой на полицию.

Власти страны классифицировали происшествие как террористический акт.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал нападение на мечеть "подлым".

"Канада скорбит о погибших в подлой атаке на мечеть в Квебеке. Мои мысли с жертвами и их семьями", – написал Трюдо в Twitter.

Как сообщал Корреспондент.net, сегодня ночью в Квебеке неизвестные ворвались в мечеть во время вечерней молитвы и открыли там стрельбу. По неофициальным данным, на тот момент в мечети находилось около 40 человек. По информации СМИ, полицейские задержали двух подозреваемых.

Источник: korrespondent.net