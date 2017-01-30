Лента RSS
Подписаться на ленту
30 января 2017, понедельник, 10:25
-4°C
Завтра -4°C
-4°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
30. 01. 2017

В канадской мечети погибли шесть человек

Минимум шесть человек погибли в результате нападения на мечеть в канадской провинции Квебек, еще восемь человек получили ранения, пишут местные СМИ со ссылкой на полицию.

Власти страны классифицировали происшествие как террористический акт.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал нападение на мечеть "подлым".

"Канада скорбит о погибших в подлой атаке на мечеть в Квебеке. Мои мысли с жертвами и их семьями", – написал Трюдо в Twitter.

Как сообщал Корреспондент.net, сегодня ночью в Квебеке неизвестные ворвались в мечеть во время вечерней молитвы и открыли там стрельбу. По неофициальным данным, на тот момент в мечети находилось около 40 человек. По информации СМИ, полицейские задержали двух подозреваемых.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.