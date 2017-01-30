США изучают, сможет ли руководство РФ выжить при ядерном ударе

Спецслужбы США готовят оценку того, насколько высоки шансы у руководства России и Китая выжить при нанесении ядерных ударов по территории этих стран. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет управления директора Национальной разведки США (ODNI) и Стратегического командования Вооруженных сил США

По данным агентства, соответствующий запрос был отправлен от лица конгрессмена-республиканца, члена подкомитета по стратегическим силам комитета Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил Майка Тернера.

Предлагалось проанализировать такие факторы, как "вероятность выживаемости" руководства обеих стран, сохранения им командных функций, контроля над ситуацией и принципа "непрерывности в исполнении государственных программ".

Отчет должен был включать координаты расположения и описание "наземных и подземных объектов" обеспечения безопасности российского и китайского политического и военного руководства и их оперативных штабов "на период кризиса и военного времени".

Стратегическому командованию было также поручено проанализировать, как все эти факторы соотносятся с планами Вашингтона по ведению ядерной войны.

В Стратегическом командовании ВС США отметили, что его эксперты "готовят соответствующий ответ" на данный запрос, "разглашение каких-либо деталей на данном этапе преждевременно".

Как сообщал Корреспондент.net, ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможном снятии санкций с России в обмен на соглашение по ядерному оружию.

В воздухе, земле и воде. Ядерный арсенал США

Источник: korrespondent.net