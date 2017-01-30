В СБУ подтвердили самоубийство своего сотрудника

В СБУ подтвердили факт совершения самоубийства одним из своих сотрудников.

В пресс-службе отметили, что свести счеты с жизнью мужчина решил на бытовой почве.

"Служба безопасности Украины выражает соболезнования родным и близким своего сотрудника, который покончил жизнь самоубийством. По предварительной информации, самоубийство произошло на бытовой почве и не связано со служебной деятельностью", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера в Киеве на улице Василенко совершил самоубийство сотрудник СБУ. Он выстрелил себе в висок из табельного оружия. Выстрел стал смертельным.

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Источник: korrespondent.net