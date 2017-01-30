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30. 01. 2017

Вышедшие по закону Савченко убили за год 55 человек - СМИ

 
За время действия так называемого "закона Савченко" на свободу досрочно вышли 8,7 тысяч заключенных. Из них 1313 человек подозревали в совершении тяжких преступлений. А в течение 2016 года 55 убийств в Украине совершили именно те, кто вышел на свободу по "закону Савченко", сообщает ТСН.Тиждень.
 
Напомним, согласно этому закону заключенным засчитывают один год в СИЗО как за два. Поэтому многие обвиненные в особо тяжких преступлениях выходятна свободу досрочно.
 
Благодаря "закону Савченко" на волю вышли немало одиозных фигур, среди которых – судья Зварыч (поймали на взятке в миллион гривен) и экс-депутат Лозинский, который среди белого дня расстрелял селянина. В том числе "александрийский маньяк", который замучил на смерть по меньшей мере четверо детей уже после того, как досрочно вышел на свободу.
 
Однако этот закон позволил выйти на свободу и тем, кто сидел в СИЗО, вину которых годами доказывали, и те заключенные, которые совершили незначительные преступления.
 
Этот закон имеет не только темную сторону, говорят правозащитники. Ведь получается, что следователи могут годами удерживать человека в СИЗО, не неся за это никакой ответственности. Судьи годами могут рассматривать дело, тоже несмотря на разумные сроки. Также этот закон в очередной раз показал правду о так называемом тюремном перевоспитании, проблемы в социализации преступников, которые все равно рано или поздно будут выходить на свободу.
 
То, что либеральный "закон Савченко" вышел крайне несвоевременно для правоохранительной системы, которая одновременно меняет милицию на полицию, и суд, и прокуратуру, и пенитенциарную систему, а следовательно вряд ли способна противостоять массовому выходу на свободу осужденных - факт уже неоспоримый. Поэтому, в полиции настаивают, если закон не изменят, до конца месяца на свободу выйдет еще тысяча заключенных. 
 
Кабмин согласовал изменения в "закон Савченко"

Источник: korrespondent.net

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