Вышедшие по закону Савченко убили за год 55 человек - СМИ

За время действия так называемого "закона Савченко" на свободу досрочно вышли 8,7 тысяч заключенных. Из них 1313 человек подозревали в совершении тяжких преступлений. А в течение 2016 года 55 убийств в Украине совершили именно те, кто вышел на свободу по "закону Савченко", сообщает ТСН.Тиждень.

Напомним, согласно этому закону заключенным засчитывают один год в СИЗО как за два. Поэтому многие обвиненные в особо тяжких преступлениях выходятна свободу досрочно.

Благодаря "закону Савченко" на волю вышли немало одиозных фигур, среди которых – судья Зварыч (поймали на взятке в миллион гривен) и экс-депутат Лозинский, который среди белого дня расстрелял селянина. В том числе "александрийский маньяк", который замучил на смерть по меньшей мере четверо детей уже после того, как досрочно вышел на свободу.

Однако этот закон позволил выйти на свободу и тем, кто сидел в СИЗО, вину которых годами доказывали, и те заключенные, которые совершили незначительные преступления.

Этот закон имеет не только темную сторону, говорят правозащитники. Ведь получается, что следователи могут годами удерживать человека в СИЗО, не неся за это никакой ответственности. Судьи годами могут рассматривать дело, тоже несмотря на разумные сроки. Также этот закон в очередной раз показал правду о так называемом тюремном перевоспитании, проблемы в социализации преступников, которые все равно рано или поздно будут выходить на свободу.

То, что либеральный "закон Савченко" вышел крайне несвоевременно для правоохранительной системы, которая одновременно меняет милицию на полицию, и суд, и прокуратуру, и пенитенциарную систему, а следовательно вряд ли способна противостоять массовому выходу на свободу осужденных - факт уже неоспоримый. Поэтому, в полиции настаивают, если закон не изменят, до конца месяца на свободу выйдет еще тысяча заключенных.

Кабмин согласовал изменения в "закон Савченко"

Источник: korrespondent.net