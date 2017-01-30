Лента RSS
Подписаться на ленту
30 января 2017, понедельник, 11:53
-4°C
Завтра -4°C
-4°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
30. 01. 2017

В Николаеве перевернулась маршрутка, есть пострадавшие

 
На перекрестке улиц Пограничная и Гражданская в Николаеве вечером 29 января произошло ДТП с участием маршрутки и автомобиля Toyota Camry. Об этом сообщает Преступности.НЕТ.
 
На перекрестке в заднюю левую сторону маршрутки врезался автомобиль Toyota, который выезжал с улицы Гражданской на Пограничную – последняя является главной. От удара маршрутное такси перевернулось на бок.
 
В результате ДТП пострадали три человека. Так, мужчина получил резанные раны лица. Девушка, находящаяся на седьмом месяце беременности, потеряла сознание. Их обоих госпитализировали каретами скорой медицинской помощи в БСМП. Еще одна женщина получила травму головы, однако от госпитализации отказалась.
 
У очевидцев есть подозрение, что водитель Toyota находился в состоянии алкогольного опьянения. После ДТП он принялся уверять, что ехал на "зеленый", хотя светофор на данном перекрестке отсутствует.
 
 
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве возле метро Политехнический институт на проспекте Победы произошло ДТП с участием сразу семи машин.
 
В Киеве пьяный водитель устроил тройное ДТП

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.