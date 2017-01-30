В Николаеве перевернулась маршрутка, есть пострадавшие

На перекрестке улиц Пограничная и Гражданская в Николаеве вечером 29 января произошло ДТП с участием маршрутки и автомобиля Toyota Camry. Об этом сообщает Преступности.НЕТ.

На перекрестке в заднюю левую сторону маршрутки врезался автомобиль Toyota, который выезжал с улицы Гражданской на Пограничную – последняя является главной. От удара маршрутное такси перевернулось на бок.

В результате ДТП пострадали три человека. Так, мужчина получил резанные раны лица. Девушка, находящаяся на седьмом месяце беременности, потеряла сознание. Их обоих госпитализировали каретами скорой медицинской помощи в БСМП. Еще одна женщина получила травму головы, однако от госпитализации отказалась.

У очевидцев есть подозрение, что водитель Toyota находился в состоянии алкогольного опьянения. После ДТП он принялся уверять, что ехал на "зеленый", хотя светофор на данном перекрестке отсутствует.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве возле метро Политехнический институт на проспекте Победы произошло ДТП с участием сразу семи машин.

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Источник: korrespondent.net