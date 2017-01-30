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30. 01. 2017

Путин хочет, чтобы казачьи атаманы отчитывались о доходах

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, обязывающий атаманов войсковых казачьих обществ отчитываться о своих доходах и расходах, передает Интерфакс.

Согласно тексту документа, на атамана войскового казачьего общества возлагается обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Такую же информацию он должен будет предоставлять о своей супруге и несовершеннолетних детях.

"Непредоставление этих сведений, либо если они будут заведомо недостоверных или неполными, будет являться правонарушением, которое влечет за собой досрочное прекращение полномочий атамана", – говорится в законопроекте Путина.

Как сообщал Корреспондент.net, в России появятся казачьи кибердружины, которые будут охранять местный сегмент интернета от "опасного контента".

Источник: korrespondent.net

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