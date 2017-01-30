В Киевской области похитили девятилетнего мальчика,

В Киевской области двое мужчин похитили девятилетнего мальчика, сообщает пресс-служба регионального управления Наполиции.

По данным ведомства, инцидент произошел вчера, 29 января. Ребенок играл во дворе, а потом исчез. Его родственники получили записку с текстом: "Если нужен ребенок, то надо подготовить 10 тысяч гривен до двенадцати ночи". Семья сразу обратилась к правоохранителям.

В ходе расследования было установлено, что к похищению причастен 30-летний житель Гребенки Васильковского района.

"Мужчина путем обмана заманил мальчика к себе домой, где вместе с сообщником связал его и насильно удерживал, требуя от родственников за его освобождение выкуп", – заявили в полиции.

При этом мальчик сумел сбежать от похитителей и вернулся домой на маршрутке.

Двух мужчин задержали. По факту похищения возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе под Киевом похитили мужчину и заставили копать себе могилу. От него требовали 260 тысяч гривен.

Источник: korrespondent.net