В Киевской области похитили девятилетнего мальчика,

В Киевской области двое мужчин похитили девятилетнего мальчика, сообщает пресс-служба регионального управления Наполиции.
По данным ведомства, инцидент произошел вчера, 29 января. Ребенок играл во дворе, а потом исчез. Его родственники получили записку с текстом: "Если нужен ребенок, то надо подготовить 10 тысяч гривен до двенадцати ночи". Семья сразу обратилась к правоохранителям.
В ходе расследования было установлено, что к похищению причастен 30-летний житель Гребенки Васильковского района.
"Мужчина путем обмана заманил мальчика к себе домой, где вместе с сообщником связал его и насильно удерживал, требуя от родственников за его освобождение выкуп", – заявили в полиции.
При этом мальчик сумел сбежать от похитителей и вернулся домой на маршрутке.
Двух мужчин задержали. По факту похищения возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе под Киевом похитили мужчину и заставили копать себе могилу. От него требовали 260 тысяч гривен.
Источник: korrespondent.net
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