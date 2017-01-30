Под Авдеевкой погиб полевой командир ДНР Грек

В результате боя в районе Авдеевской промзоны Донецкой области погиб командир батальона "ДНР" с позывным Грек, передает Интерфакс со ссылкой на "министерство обороны" ДНР.

"Сегодня… погиб командир батальона ВС ДНР с позывным "Грек", - сказал представитель "Минобороны" ДНР.

Ранее украинский журналист Юрий Бутусов сообщил, что "Грек"- командир 1-го батальона 100-й бригады ДНР Иван Балакай. По его словам, на позициях 100-й бригады "Республиканской гвардии ДНР" у Ясиноватской развязки с вечера субботы шли ожесточенные бои.

"Уничтоженный сегодня командир батальона Балакая, был одним из самых опытных полевых командиров боевиков, который воевал начиная со Славянска, принимал участие в боях на границе в секторе "Д" начиная с июня 2014-го", - написал он.

Также отмечается, что "Грек" - бывший военнослужащий из Донецка, который в марта 2014-го перешел на сторону сепаратистов.

Напомним, на Донбассе вторые сутки продолжается бой в районе Авдеевской промзоны. Местные жители говорят, что таких обстрелов в районе Донецка не было с 2014 года.

За сутки в АТО погибли пять военнослужащих, а под Авдеевкой выросло число раненых мирных жителей.

Источник: korrespondent.net