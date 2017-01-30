Синоптики рассказали, как долго сохранятся морозы в Украине

Морозы на территории Украины продлятся до конца нынешней недели, но особенно холодной погода будет в ближайшие два дня. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, завтра на востоке страны ночью до -23 до -25 градусов мороза на востоке, днем до -12.
В Сумской, Харьковской, Полтавской областях ночью столбик термометра опустится до -23 градусов, днем будет до -11.
На западе Украины ночью будет до -10, днем до +3.
В Киеве 31 января мороз усилится до -15, а днем -6.
В среду, 1 февраля, немного потеплеет. Холоднее всего по-прежнему будет на востоке Украины ночью до -19, днем - 8. В остальных регионах температура повысится на несколько градусов.
Как сообщал Корреспондент.net, ранее синоптики заявляли, что самый сложный погодный период в Украине уже прошел.
Источник: korrespondent.net
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