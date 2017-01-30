Блокада Донбасса: неизвестные разрезали рельсы

Нардеп Владимир Парасюк сообщил в Facebook, что на блокируемом втеренами АТО участке железной дороге неизвестные срезали рельсы на Попасную.
"Не знаю, кто это сделал, но я убежден, что это были сознательные украинцы, которым надоела война. Теперь точно никто никуда не поедет", - написал Парасюк.
В самом "Штабе блокады торговли с оккупантами" в соцсети сообщили, что к инциденту не причастны участники акции, так как у них нет технических средств для этого.
"Оказывается за полкилометра от Редута какие-то "доброжелатели" разрезали рельсы. Штаб блокады торговли с оккупантами заявляет, что не имеет отношения к данному событию. У штаба и блокираторов нет технических средств для осуществления такой акции. И нет никакой смысловой нагрузки - ветка и так заблокирована", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что экс-АТОшники перекрыли железную дорогу на Луганщине, утверждая, что пытаются пресечь торговлю с незаконными вооруженными формированиями.
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Источник: korrespondent.net
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